Відсьогодні експортне мито на металобрухт зросло в три рази

В Україні сьогодні, 5 жовтня, набув чинності закон, що передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту, який був опублікований у газеті "Урядовий кур'єр" 4 жовтня.

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Раніше українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, в даний час у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійної галузі.

Верховна Рада навесні поточного року прийняла необхідний закон, однак він був ветований президентом. 12 липня ВР знову прийняла даний закон, включивши в нього пропозиції гаранта.

При цьому голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк в серпні поточного року заявив, що прийнятий Верховною Радою 12 липня закон, згідно з нормами Конституції, вважається схваленим президентом з початку серпня.

За словами Галасюка, Конституція відводить голові держави на підписання закону 15 днів, які минули на початку серпня. Проте підписання прийнятого Радою закону з поправками президента відкладалося з невідомих причин, а документ опублікували лише 4 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 липня 2016 року підтримала прийняття закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури» з правками президента.

4 жовтня Верховна Рада прийняла закон, що передбачає скасування ввізного мита на металобрухт, яке сьогодні становить 5%.