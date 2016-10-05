Апеляційний суд зняв арешт з рахунків Одеського припортового заводу

Одеський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Одеської області про арешт рахунків Одеського припортового заводу (ОПЗ), повідомила прес-служба Фонду державного майна України, який готує підприємство до повторної приватизації в листопаді цього року.

В кінці серпня Господарський суд Одеської області заарештував всі рахунки ОПЗ за позовом групи компаній "Укргаз" про стягнення з заводу основного боргу розміром 100,64 мільйона гривень, штрафу 4,05 мільйона гривень, а також пені у розмірі майже 1,7 мільйона гривень.

"Одеський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ОПЗ і скасував рішення про арешт грошових коштів, які знаходяться на всіх рахунках Одеського припортового заводу", - зазначила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня без участі сторін Господарський суд Одеської області задовольнив позов групи компаній "Укргаз" про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на всіх рахунках Одеського припортового заводу.

На даний момент ОПЗ має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа розміром 193 мільйони доларів, штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 мільйонів доларів, інші заборгованості усередині країни - 840 мільйонів гривень, або близько 32 мільйонів доларів.

На початку серпня завод зупинив свою роботу після того, як "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць. Завод відновив свою роботу 4 жовтня після початку поставок газу "Нафтогазом".

Глава Фонду держмайна Ігор Білоус вважає, що стартову ціну ОПЗ на повторній приватизації, яка має відбутися на початку листопада, потрібно знизити до 150 мільйонів доларів з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому відбувся на аукціоні в липні через відсутність заявок інвесторів стартова ціна становила в еквіваленті 520 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.