Акціонери ОПЗ вирішили направити на виплату дивідендів майже 164 мільйони

Акціонери Одеського припортового заводу (ОПЗ), 99,6% акцій якого Фонд державного майна України має намір повторно виставити на аукціон наприкінці листопада, прийняли рішення направити на виплату дивідендів 163,89 мільйона гривень (близько 0,21 гривні на просту акцію) за результатами роботи підприємства 2015 року.

Про це йдеться в протоколі позачергових зборів акціонерів, опублікованому на сайті ОПЗ.

Сума дивідендів становить 75% чистого прибутку заводу 2015 року. Дивіденди будуть виплачені через депозитарну систему України в період з 1 листопада 2016 року по 15 березня 2017 року.

Крім того, акціонери вирішили направити на 21,85 мільйона гривень до резервного капіталу і фонд розвитку виробництва, 6,56 мільйона гривень – у фонд соціального забезпечення, 4,37 мільйона гривень – у фонд споживання.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент ОПЗ має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа розміром 193 мільйони доларів, штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 мільйонів доларів, інші заборгованості усередині країни – 840 мільйонів гривень, або близько 32 мільйонів доларів.

На початку серпня завод зупинив свою роботу після того, як "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць. Завод відновив роботу 4 жовтня після початку поставок газу "Нафтогазом".

Глава Фонду держмайна Ігор Білоус вважає, що стартову ціну ОПЗ на повторній приватизації, яка повинна відбутися на початку листопада, потрібно знизити до 150 мільйонів доларів з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому відбувся на аукціоні в липні через відсутність заявок інвесторів стартова ціна становила в еквіваленті 520 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. Завод 2015 року отримав чистий прибуток у розмірі 218,5 мільйона гривень, тоді як 2014 рік компанія закінчила з 270,5 мільйона гривень чистого збитку.