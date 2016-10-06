Скандал довкола "Дозор-Б": в ІС дізналися про нові недоліки у виробництві бронемашин

Однак "слідів" офіційних висновків щодо обстрілу знайти не вдається, пише на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

При цьому він розповів, що на його депутатські звернення на ЛБТЗ відповідати чомусь не поспішають.

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"Не вдалося знайти інформації про акт представника замовника №4762 (військприйомка на ЛБТЗ) про прийняття ББМ "Дозор-Б", хоча офіційно на сьогодні як мінімум 10 цих машин вже перебувають у військах. На адресу військприйомки мною також надіслано відповідне депутатське звернення – сподіваємося, там дадуть вичерпну відповідь", - пише Тимчук.

Також, за його словами, конфіденційні джерела стверджують, що у ході випробувань було виявлено невідповідність товщини крил корпусу конструкторської документації, зафіксована зміна характеристик люків бійниць після термообробки, при виготовленні корпусів порушувався технологічний процес зварювання.

"Тому з нетерпінням чекаємо офіційних відповідей", - підсумував Тимчук.

Раніше "Укроборонром" спростував повідомлення ЗМІ про використання броні російського виробництва для бронеавтомобілів "Дозор-Б".