"Антонов" випробував англійські шини для своїх літаків "Руслан" і "Мрія"

Державний літакобудівний холдинг «Антонов» провів випробування шин виробництва британської компанії Dunlop Aircraft Tyres Limited для подальшого їх використання при оснащенні надважких літаків Ан-124-100 «Руслан» і Ан-225 «Мрія».

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Як повідомили в прес-службі «Антонов», програма випробувань складалася з польотів з злітною вагою 340 т, 360 т і 402 т за різних граничних значень центрівок. Всі випробування, як наголошується, проходили за участю провідних фахівців Dunlop Aircraft Tyres Limited.

Коментуючи перспективи співробітництва вітчизняного підприємства з британською компанією, президент «Антонова» Олександр Коцюба підкреслив, що протестовані шини були розроблені спеціально для українських літаків.

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«Ми маємо хороший досвід співпраці з компанією Dunlop Aircraft Tyres - єдиним у світі виробником авіаційних шин - за програмою регіональних реактивних літаків сімейства Ан-148 / Ан-158. Наша співпраця з обладнання «Русланів» новими шинами також почалося успішно, про що свідчать результати випробувань літака з новими шинами. До переліку переваг продукції Dunlop Aircraft Tyres слід віднести те, що вона сертифікована за європейськими нормами EASA і має прийнятну ціну», - цитує прес-служба Коцюбу.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. Держхолдинг має намір до 2017 року повністю завершити програми імпортозаміщення російських комплектуючих при будівництві своїх літаків, а також модернізації парку транспортних літаків Ан−124−100, які експлуатуються в складі авіакомпанії «Авіаліній Антонова».