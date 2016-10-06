"АвтоКрАЗ" виробив броньовик з автопілотом

Кременчуцький автомобільний завод "АвтоКрАЗ" на базі броньованого автомобіля "КрАЗ-Спартан" провів перший вітчизняний військовий автомобіль обладнаний автопілотом.

Як повідомляє прес-служба ПАТ "АвтоКрАЗ", автомобіль вироблений ПАТ "АвтоКрАЗ" спільно з Запорізькою інжиніринговою компанією "ІнфокомЛТД".

Згідно з повідомленням, на "КрАЗ-Спартане" встановлений вітчизняний автопілот Pilotdrive, розроблений запорізькою компанією, він оснащений комплексом спеціальних датчиків, які дозволяють легко розпізнавати ширину дороги, а також знаходяться навколо нього перешкоди. У їх числі тепловізор з системою автоматичного цілевказівки і захоплення, відеокамера з охопленням 360, передній і задній радари для виявлення перешкод, далекомір, датчик розпізнавання присутності людини в радіусі 18 метрів.

"Система аналізу та прийняття рішень спрацьовує за частки секунди, що дозволяє автомобілю миттєво реагувати на перешкоди. Керування безпілотним "КрАЗ-Спартаном" може здійснюватися з допомогою планшета, "розумної рукавички" або операторської станції", - повідомили на підприємстві.

Також на "Автокразі" повідомили, що зв'язок з автомобілем здійснюється за цифрових радіоканалів передачі даних WiFi/Wimax, радіус зв'язку від 10 км до 50 км. Додатково безпілотник оснащений програмно-апаратним комплексом "SmartDrive" і навчанням в реальному режимі часу "Teach-inDrive", в якому система запам'ятовує заданий маршрут. Координати прямування для занесення в базу передаються по GPS через супутник.

Основна мета створення безпілотного броньованого автомобіля "КрАЗ" – допомога військовим у зоні бойових дій для мінімізації ризиків та збереження життя особового складу при виконанні різних тактичних завдань.

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"Крази" на автопілоті відмінно впораються з перевезенням боєприпасів, продовольства, палива, медикаментів в зону бойових дій і поранених з цієї зони. Як правило, такі пересування пов'язані з великими ризиками бути підбитими, а в невеликий і маневрений безпілотник "КрАЗ-Спартан" потрапити буде непросто. Але якщо навіть і підіб'ють, то ніхто не постраждає", - наголошується в повідомленні.

Автомобіль вже пройшов ходові випробування на заводському полігоні.

Презентація інноваційного українського продукту – першого вітчизняного "безпілотника" "КрАЗ-Спартан", відбудеться на виставці "Зброя та безпека", яка буде проходити у Києві 11-14 жовтня", - сказали в прес-службі підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ "АвтоКрАЗ" - найбільший в Європі виробник і постачальник вантажних автомобілів цивільного та спеціального призначення, запасних частин до них, причепів та напівпричепів. Освоїв серійне виробництво броньованих автомобілів 2013 року.

"КрАЗ Спартан" — броньований автомобіль, розроблений для транспортування особового складу в умовах підвищеної небезпеки. Може протистояти балістичним загрозам під будь-яким кутом. Обладнаний дизельним двигуном потужністю 300 к. с. і автоматичною трансмісією. Розрахований на 2 члени екіпажу і 6 посадочних місць.