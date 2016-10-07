Перший "розумний" український броньовик: "АвтоКрАЗ" випробував військове авто з автопілотом (фоторепортаж, відео)
10:14, 07 жовтня 2016Промисловість
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Кременчуцький автомобільний завод "АвтоКрАЗ" виробив перший вітчизняний військовий автомобіль, обладнаний автопілотом.
На сайті компанії опубліковані відповідні фото і відеозапис.
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Основна мета створення безпілотного броньованого автомобіля "КрАЗ" – допомога військовим у зоні бойових дій для мінімізації ризиків та збереження життя особового складу при виконанні різних тактичних завдань.
Автомобіль вже пройшов ходові випробування на заводському полігоні.
Раніше "АвтоКрАЗ" у кінці липня закінчив виконання держоборонзамовлення на цей рік для Міністерства оборони України.
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