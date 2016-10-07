Перший "розумний" український броньовик: "АвтоКрАЗ" випробував військове авто з автопілотом (фоторепортаж, відео)

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Основна мета створення безпілотного броньованого автомобіля "КрАЗ" – допомога військовим у зоні бойових дій для мінімізації ризиків та збереження життя особового складу при виконанні різних тактичних завдань.

Автомобіль вже пройшов ходові випробування на заводському полігоні.

Раніше "АвтоКрАЗ" у кінці липня закінчив виконання держоборонзамовлення на цей рік для Міністерства оборони України.