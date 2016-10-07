Україна має відійти від сировинного типу економіки - Гройсман

Україна має відійти від сировинної орієнтації економіки і почати виробництво національного продукту, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках робочої поїздки на підприємствах Київської області.

"Україна має достатньо можливостей, щоб виробляти свій конкурентний продукт. Ми повинні відійти від сировинної орієнтації економіки. Сировинний тип економіки, який був у нашій країні, має відійти в історію", - сказав глава уряду.

При цьому Гройсман нагадав, що Україна не використовує свій потенціал на повну потужність. І для того, щоб виправити ситуацію, уряд готовий створити ефективні інструменти - а саме Офіс просування інвестицій і Національний комітет відновлення промисловості.

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"45-мільйонна країна з такими можливостями повинна бути самодостатньою, економічно сильної і незалежної, соціально справедливою", - сказав глава уряду.

Раніше голова уряду підкреслював, що Україна володіє широким спектром можливостей, ефективне використання яких дозволить нашій країні забезпечити якісний економічний прорив, що включає реформу сфери оборони, впровадження провідних наукових розробок, розвиток сфери переробки і виробництво продукту з великою доданою вартістю.

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1%, а в 2017 році - на рівні 3%. Надалі щорічне зростання очікується на рівні не менше 4% ВВП. Разом з тим, за оцінками експертів, Україна при належному обсязі інвестицій і зростанні промислового виробництва може демонструвати більш значне зростання - на рівні 6-7% на рік.