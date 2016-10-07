Гройсман підтримує створення в Україні індустріальних парків

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує створення в Україні інвестиційно привабливих індустріальних парків, міжнародного арбітражу для вирішення комерційних спорів, а також експортно-кредитного агентства.

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Про це він заявив в ході Години уряду у Верховній Раді.

"Я абсолютно повністю підтримую ідею створення індустріальних парків. Я за те, щоб вся Україна стала індустріальним парком. Але потрібно рухатися крок за кроком. Ми повинні створити індустріальні парки, в яких будуть привабливі умови залучення інвестицій порівняно з нашими сусідами", - сказав він.

Крім того, Гройсман підтримав ідею створення в Україні міжнародного арбітражу для вирішення комерційних спорів, а також експортно-кредитного агентства.