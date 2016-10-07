В Україні зростають ціни виробників промпродукції

Ціни виробників промислової продукції в Україні у вересні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, серпнем, зросли на 2,6%.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції у вересні зросли на 19,6%, порівняно з груднем 2015 року - на 22,1%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні у серпні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, липнем 2016 року, зросли на 0,2%.