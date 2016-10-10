Samsung призупинив виробництво на експорт смартфонів Galaxy Note 7 - ЗМІ
Продаж моделі Note 7 почався в Південній Кореї 19 серпня, а на початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після того, як з'явилися повідомлення про загоряння під час підзарядки.
Південнокорейська компанія Samsung Electronics тимчасово призупинила виробництво на експорт смартфонів Galaxy Note 7 у зв'язку з появою раніше повідомлень про займання їх акумуляторів, передає агентство Ренхап з посиланням на анонімне джерело.
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"Цей захід стосується, зокрема, заводу Samsung у В'єтнамі, який займається міжнародними поставками", - наводить слова джерела південнокорейське агентство.
Продаж моделі Note 7 почався в Південній Кореї 19 серпня, а на початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після того, як з'явилися повідомлення про загоряння під час підзарядки, зокрема в США, самій Південній Кореї та на Тайвані, повідомляє Прайм.
В Америці компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки, зазначає Ренхап. У той же час, за його даними, поки ніхто не оголошував про розслідування семи випадків загоряння в Південній Кореї, про які повідомлялося у пресі.
Всього станом на вересень у Південній Кореї було продано близько 400 тисяч смартфонів цієї моделі. Компанія погодилася тоді обміняти їх на нові смартфони або анулювати контракт на підключення до мережі мобільного оператора.