Samsung призупинив виробництво на експорт смартфонів Galaxy Note 7 - ЗМІ

Південнокорейська компанія Samsung Electronics тимчасово призупинила виробництво на експорт смартфонів Galaxy Note 7 у зв'язку з появою раніше повідомлень про займання їх акумуляторів, передає агентство Ренхап з посиланням на анонімне джерело.

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"Цей захід стосується, зокрема, заводу Samsung у В'єтнамі, який займається міжнародними поставками", - наводить слова джерела південнокорейське агентство.

Продаж моделі Note 7 почався в Південній Кореї 19 серпня, а на початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після того, як з'явилися повідомлення про загоряння під час підзарядки, зокрема в США, самій Південній Кореї та на Тайвані, повідомляє Прайм.

В Америці компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки, зазначає Ренхап. У той же час, за його даними, поки ніхто не оголошував про розслідування семи випадків загоряння в Південній Кореї, про які повідомлялося у пресі.

Всього станом на вересень у Південній Кореї було продано близько 400 тисяч смартфонів цієї моделі. Компанія погодилася тоді обміняти їх на нові смартфони або анулювати контракт на підключення до мережі мобільного оператора.