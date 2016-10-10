Справу щодо незаконного експорту деревини з Львівщини передали до суду

Прокуратура Львівської області скерувала до суду звинувачення щодо одного із учасників групи, яка займалась незаконним експортом деревини. Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури області.

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Згідно з повідомленням, особи незаконно отримували сертифікати про походження лісопродукції та здійснювали експорт деревини на підставі підробленої документації, при цьому фігуранти ухилились від сплати податків на суму понад 600 тис. грн.

Матеріали щодо одного із учасників злочинної схеми виділено в окреме провадження і скеровано до суду з обвинувальним актом. Дії вказаної особи кваліфіковано за ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 212 КК України.

Йдеться про створення фіктивного підприємства та пособництво в ухиленні від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету податків у великих розмірах. Максимальне покарання за вказаними статтями – 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн.) та позбавлення права обіймати відповідні посади та займатись певною діяльністю строком на 3 роки.

Досудове розслідування щодо двох інших фігурантів справи триває.

Водночас триває розслідування за фактом ухилення від сплати податків на суму близько 10 млн грн одним із державних лісгоспів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня прокуратура Львівської області спільно з працівниками Управління захисту економіки розкрили схему незаконного вирубування лісу з його подальшим експортом за кордон.