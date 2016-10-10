В Україні розробили новий броньований армійський всюдихід "Халк" (фото)

Про це повідомили у прес-службі КрАЗу.

"Новий бронеавтомобіль створений на базі всюдихода КрАЗ-5233. Його конструктивна відмінність від побратима 4х4 - КрАЗ-Шрека, - у відсутності рами. Усі агрегати автомобіля закріплені безпосередньо на несучому корпусі. До 16 тонн (із 18-ти у Шрека) знизилася його повна маса, також помітно зменшилися висота всього виробу і його посадкова висота. Це значно поліпшило ергономіку і експлуатаційні якості машини", - йдеться у повідомленні.

При цьому днище бронекорпусу має V-подібну конструкцію, що в разі підриву розсіює силу удару від вибуху, спрямовану на пасажирів.

Читайте такожПерший "розумний" український броньовик: "АвтоКрАЗ" випробував військове авто з автопілотом (фоторепортаж, відео)

"Бронювання виконано таким чином, що куля, випущена під будь-яким кутом до поверхні автомобіля, не проникне всередину, не зустрівши на своєму шляху елементів броні. Крім цього, мінімізована можливість прострілу в результаті рикошету", - розповіли у компанії.

А протимінний захист - рівень 2а і 2б за STANAG 4569: підрив міни (6 кг в тротиловому еквіваленті) під будь-яким з коліс або днищем автомобіля.

Усе скло - багатошарове куленепробивне, внутрішній шар виконаний із подвійного полікарбонату.

Швидкість до 90 км/год бронеавтомобілю КрАЗ-Халк дозволяє розвивати потужний 310-сильний дизельний мотор із турбонаддувом, він же забезпечує високу ефективність роботи при екстремальних температурах від - 45 до +450С. А механічна дев'ятиступенева коробка передач легко адаптує автомобіль під конкретні умови експлуатації. Автомобіль вміщує 12 осіб екіпажу.

КрАЗ-Халк - багатоцільовий броньований автомобіль підвищеної прохідності класу MRАP (mineresistantambushprotected). Він призначений для оперативної доставки особового складу військових підрозділів по всіх видах доріг, бездоріжжю і місцевості, їхньої вогневої підтримки, для чого оснащений сучасним озброєнням і засобами активного і пасивного захисту, а також транспортування вантажів й устаткування різного призначення.