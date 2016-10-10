"Укроборонпром" розвіяв чотири міфи про "Дозор-Б"

Відповідний запис концерн розмістив на своєму офіційному сайті.

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Міф перший: "броня "Дозору-Б" погана"

Як зазначили у прес-службі "Укроборонпрому", у бронемашині “Дозор-Б” використовується броня із польської сталі ARMSTAL-500, яка виготовляється Huta Stali Jakościowych S.A. у місті Сталева Воля. Вона відповідає всім нормам та сертифікатам, при чому за стандартом Європейського Союзу. Саме ця сталь йде на бронемашини, які воюють у країнах-членах НАТО, наприклад, у бронемашині Rosomak.

Міф другий: "броню для "Дозору-Б" закуповують у Росії"

"Сталь ARMSTAL-500 закуповується у Польщі, офіційно оформляється на митниці, під час чого сплачуються мита та збори, вона проходить оцінку та перевірку", - уточнили у концерні.

Міф третій: "на заводі знайшли шматок сталі і віднесли на експертизу "Южмашу"

В "Укроборонпромі" зазначили, що державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", який також відомий за назвою "Южмаш", не проводив будь-яких експертиз сталі від будь-яких волонтерських організацій або окремих волонтерів. "Южмаш" у своїх лабораторіях взагалі не проводить дослідження для сторонніх осіб чи організацій. Про що йдеться у офіційному повідомленні від дніпровського підприємства.

"До цього ж офіційне походження металу, який нібито передавався до аналізу – "підібрали в одному із цехів". Чому саме цей шматок металу мав бути частиною бронеплити, ніхто пояснити так і не спромігся", - йдеться у повідомленні прес-служби концерну.

Міф четвертий: "не показують протокол обстрілу – значить все погано"

"Укрооборонпром" не показує протоколи випробувань, які до речі проходили у Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних сил України, через те, що в них міститься данні від яких залежать життя бійців", - пояснили у концерні.

Як зазначається, в цих протоколах повністю описано, яка зброя та кулі використовувались при тестових обстрілах, з якою швидкістю вони летіли, куди влучали: отримавши ці данні, ворог буде знати про українську техніку все, що необхідно для її знищення.

У зв'язку з цим концерн просить не поширювати міфи та іншу неправдиву інформацію, брати до уваги те, що питання озброєння вимагають в першу чергу компетентного та зваженого підходу.