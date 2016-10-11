Кабмін створив Національний комітет промислового розвитку

Кабінет міністрів на засіданні у середу прийняв постанову про створення Національного комітету промислового розвитку України, який покликаний сприяти виробництву товарів з високою доданою вартістю і розвитку різних галузей промисловості для стимулювання економічного зростання.

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При цьому головою комітету є прем'єр-міністр Володимир Гройсман, а виконавчим директором - народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Анатолій Гіршфельд.

«Зараз завдання комітету - стати не просто структурою, а реальним механізмом діагностики проблем національної промисловості, розробки механізмів реальних рішень, я підкреслюю, конкретних рішень, які дадуть нам можливість отримати якісний національний продукт», - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, комітет співпрацюватиме з профільним заступником міністра економічного розвитку і торгівлі та відповідними департаментами міністерства. Крім того, при комітеті буде створено експертну раду, яка включатиме представників профільного комітету Верховної Ради, уряду та президента, профспілок та реального сектору.

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«Ми розробимо всі необхідні рішення. Ви побачите, ситуація кардинально змінюватиметься», - підкреслив Гройсман.

У свою чергу виконавчий директор нацкомітету Гіршфельд, присутній на засіданні уряду, підкреслив, що діяльність комітету буде спрямовано на створення бази для розвитку промисловості на рівні національної економіки з подальшим включенням до ланцюга поставок на експортних ринках.

«Ми сьогодні працюємо на низькотехнологічній сировинній базі. А нам потрібно перейти, як і всім розвиненим країнам, на високотехнологічний експорт товарів, який дозволить країні мати зовсім інші соціально-економічні показники. Найголовнішим показником є розрив між інтелектуальним потенціалом, який існує у нас в країні, і тією низькою доданою вартістю, яку генерує наша промисловість. Жодна країна в світі не має такого розриву», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення Національного комітету промислового розвитку була анонсована урядом наприкінці вересня цього року.

В Україні в серпні 2016 року в річному виразі, порівняно з серпнем 2015 року, зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4% після падіння на 0,2% місяцем раніше. Порівняно з липнем 2016 року, в серпні зафіксовано падіння промвиробництва на 0,8% після зростання на 7% у липні до червня.

З початку року, за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2%.

У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% із 10,7%.