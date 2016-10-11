"Воїн майбутнього": "Укроборонпром" показав безпілотний міні-бронетранспортер "Фантом" (відео)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

"Фантом" – це дистанційно керований міні-бронетранспортер. Денний та нічний комплекси прицілювання дозволятимуть вести вогонь у будь-який час доби на відстані понад 1 км. Запас ходу становить до 20 км, керування здійснюється за захищеним радіоканалом або через волоконний кабель довжиною 5 км.

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Окрім того, його можливо оснастити високоточним протитанковим ракетним озброєнням.

Зазначається, що "Фантом" може доставляти боєкомплекти та вантажі через зони, які перебувають під загрозою обстрілу противника або в зоні ризику замінування, безпечно і швидко евакуйовувати поранених з полю бою. На "Фантом" можна встановлювати різні види озброєння для здійснення вогневої підтримки.