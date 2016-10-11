Крюківський завод збільшив випуск вантажних вагонів в 3,3 раза

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) у січні-вересні порівняно з відповідним періодом 2015 року збільшив випуск вантажних вагонів в 3,3 рази, або на 779 вагона - до 1107 одиниць.

Про це йдеться в звіті підприємства, переданому до міськвиконкому Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні 2016 року завод здійснив ремонт 15 пасажирських вагонів, але не виробив жодного пасажирського вагона.

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Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод 2015 року збільшив випуск вантажних вагонів на 83%, або на 1996 вагонів порівняно з 2014 роком - до 410 одиниць.

2015 року завод не виробив жодного пасажирського вагона. Разом з тим, підприємство 2015 року модернізувало 25 вагонів метро для "Київського метрополітену" і випустило 5 нових вагонів. У вересні 2015 року завод продав "Укрзалізниці" 1 дизель-поїзд (3 вагони).

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини та візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.