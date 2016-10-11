САП зобов’язала НАБУ розслідувати зловживання владою Саакашвілі для зниження ціни ОПЗ (документ)

Про це йдеться у відповіді заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького на звернення низки народних депутатів до Генеральної прокуратури України.

12 вересня 2016 року депутати фракції «Народний фронт» Микола Княжицький, Павло Пинзеник, Олександр Дроздик і депутат «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Голубов подали до Генеральної прокуратури України заяву про злочини голови Одеської обладміністрації Михеїла Саакашвілі. Вони заявили про протидію законній господарській діяльності, службову підробку, зловживання службовим становищем, завідомо неправдиве повідомлення про злочин (статті 206, 364, 366, 383 Кримінального Кодексу України). Вчинені Саакашвілі злочини, стверджують автори заяви, спричинили тяжкі наслідки для держави, зокрема, матеріальні збитки понад 6,5 млрд. грн. через зниження ціни продажу Одеського припортового заводу.

У відповідь Генпрокуратура в особі заступника Генерального прокурора – керівника САП Назара Холодницького повідомила, що за результатами заяви народних депутатів, а також на підставі наявних у прокурора інших матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 жовтня 2016 року внесено відповідні відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою та службовим становищем). Кримінальному провадженню присвоєно номер 42016000000002785. Ідеться про злочинні дії, які призвели до зменшення ціни продажу ПАТ «Одеський припортовий завод».

Проведення досудового слідства доручено Національному антикорупційному бюро, нагляд за додержанням законів при проведенні досудового слідства у формі процесуального керівництва здійснюється САП, йдеться в документі.