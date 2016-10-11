"Укроборонпром" створює платформу розвитку інновацій за американським зразком

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Укроборонпром" створює платформу розвитку інновацій – UkrARPA. Інноваційна платформа стане аналогом американської Агенції передових оборонних дослідницьких проектів, у надрах якої був створений Інтернет", - розповів президент.

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"UkrARPA дозволить нам сконцентрувати передову наукову думку та інвестиції. Це важливий крок у становленні України як сильної держави з потужною "оборонкою", - вважає Порошенко.