"Укроборонпром" створює платформу розвитку інновацій за американським зразком
15:20, 11 жовтня 2016Промисловість
1269
Президент України Петро Порошенко розповів, що "Укроборонпром" створює платформу розвитку інновацій – UkrARPA, яка дозволить сконцентрувати передову наукову думку та інвестиції.
"Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Укроборонпром" створює платформу розвитку інновацій – UkrARPA. Інноваційна платформа стане аналогом американської Агенції передових оборонних дослідницьких проектів, у надрах якої був створений Інтернет", - розповів президент.
Читайте також"Воїн майбутнього": "Укроборонпром" показав безпілотний міні-бронетранспортер "Фантом" (відео)
"UkrARPA дозволить нам сконцентрувати передову наукову думку та інвестиції. Це важливий крок у становленні України як сильної держави з потужною "оборонкою", - вважає Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter