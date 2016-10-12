Як пройшло відкриття виставки "Зброя та безпека 2016" (фоторепортаж, відео)

Серед іншого під час відкриття виставки відбулися показові виступи військових формувань.

В урочистій частині взяли участь секретар РНБО Олександр Турчинов, глава МВС Арсен Аваков, міністр оборони Степан Полторак, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, а також представники іноземних делегацій.

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За словами організаторів, в рамках військової частини виставки будуть представлені такі сегменти: озброєння і засоби індивідуальної екіпіровки солдата на полі бою; техніка та озброєння Сухопутних військ; озброєння і екіпірування правоохоронних органів; засоби забезпечення прикордонного контролю; військова авіація.

Цивільна частина експозиції буде представлена широким асортиментом мисливської, спортивної, історичної та холодної зброї, товарів тактичного призначення, для полювання і активного відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, під час відкриття виставки міністр оборони України Степан Полторак розповів, що на закупівлю озброєння і техніки для української армії 2017 року попередньо передбачається близько 12 мільярдів гривень.