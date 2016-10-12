Як пройшло відкриття виставки "Зброя та безпека 2016" (фоторепортаж, відео)
У Києві 11 жовтня урочисто відкрилася XIII Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека-2016", яка триватиме до 14 жовтня.
Серед іншого під час відкриття виставки відбулися показові виступи військових формувань.
В урочистій частині взяли участь секретар РНБО Олександр Турчинов, глава МВС Арсен Аваков, міністр оборони Степан Полторак, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, а також представники іноземних делегацій.
Читайте також"Воїн майбутнього": "Укроборонпром" показав безпілотний міні-бронетранспортер "Фантом" (відео)
За словами організаторів, в рамках військової частини виставки будуть представлені такі сегменти: озброєння і засоби індивідуальної екіпіровки солдата на полі бою; техніка та озброєння Сухопутних військ; озброєння і екіпірування правоохоронних органів; засоби забезпечення прикордонного контролю; військова авіація.
Цивільна частина експозиції буде представлена широким асортиментом мисливської, спортивної, історичної та холодної зброї, товарів тактичного призначення, для полювання і активного відпочинку.
Як повідомляв УНІАН, під час відкриття виставки міністр оборони України Степан Полторак розповів, що на закупівлю озброєння і техніки для української армії 2017 року попередньо передбачається близько 12 мільярдів гривень.