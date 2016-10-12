Україна та Туреччина вперше підписали угоду у сфері оборони: домовились про виробництво РЛС

Як повідомляє прес-служба концерну, угоду було підписано в рамках міжнародної виставки "Зброя та Безпека-2016", яка нині триває у Києві.

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Як зазначається, з турецької сторони договір підписав перший заступник голови правління Havelsan Танерк Ювенчі, з української сторони – гендиректор "Укрінмашу" Сергій Слюсаренко.

"Сьогодні між Україною і Туреччиною вперше був підписаний подібний договір, який передбачає взаємодію країн у сфері оборони. Співпраця із Туреччиною дозволяє не тільки отримати набагато більш прогресивний продукт, а й відкриває нові ринки, зокрема країн НАТО", – зазначив генеральний директор "Укрінмашу" Сергій Слюсаренко.

За його словами, завдяки вдало проведеній підготовчій роботі під час виставки була укладена вже комерційна угода. Нагадаємо, меморандум про співпрацю із Havelsan “Укрінмаш” підписав у квітні.

Як відомо, міжнародна виставка "Зброя та Безпека" буде працювати 11-14 жовтня. На ній підприємства ДК “Укроборонпром” презентують найкращі зразки та передові досягнення оборонно-промислового комплексу України.