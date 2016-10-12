"Укроборонпром" показав новий безпілотник "Anser", який зможе ретельно вивчити глибокий тил противника (фото)

Як повідомляє прес-служба концерну, основні відмінні риси даного безпілотного авіаційного комплексу – це можливість перебувати у повітрі від 6 до 12 годин, здатність нести на собі корисне навантаження до 5 кг та використання повністю зашифрованих цифрових каналів передачі даних. При цьому вага самого літального апарату – 23 кг.

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Як зазначається, старт літального апарату проводиться з катапульти, а посадка – парашутна. Тому для використання даного комплексу не потрібні стаціонарні злітно-посадочні смуги або площадки.

За даними концерну, “ANSER” доцільно та ефективно використовувати для моніторингу великих територій, берегових ліній, позицій та переміщення противника у глибокому тилу. Детально дослідити територію дозволяє використання оптики з 32х зумом.

На даний момент проводяться відомчі випробування даного комплексу в різних його модифікаціях, в тому числі і з бойовим корисним навантаженням. Розробником безпілотного комплексу є приватне підприємство “Спайтек”.