"Укроборонпром" показав новий безпілотник "Anser", який зможе ретельно вивчити глибокий тил противника (фото)
ДП "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", презентував на міжнародній виставці "Зброя та безпека 2016" свій новий безпілотник "ANSER".
Як повідомляє прес-служба концерну, основні відмінні риси даного безпілотного авіаційного комплексу – це можливість перебувати у повітрі від 6 до 12 годин, здатність нести на собі корисне навантаження до 5 кг та використання повністю зашифрованих цифрових каналів передачі даних. При цьому вага самого літального апарату – 23 кг.
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Як зазначається, старт літального апарату проводиться з катапульти, а посадка – парашутна. Тому для використання даного комплексу не потрібні стаціонарні злітно-посадочні смуги або площадки.
За даними концерну, “ANSER” доцільно та ефективно використовувати для моніторингу великих територій, берегових ліній, позицій та переміщення противника у глибокому тилу. Детально дослідити територію дозволяє використання оптики з 32х зумом.
На даний момент проводяться відомчі випробування даного комплексу в різних його модифікаціях, в тому числі і з бойовим корисним навантаженням. Розробником безпілотного комплексу є приватне підприємство “Спайтек”.