Ярославський купить пакет акцій ХТЗ, про відмову від яких оголосив Вольф

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, придбає пакет акцій ПАТ "Харківський тракторний завод", від ідеї придбання якого в нинішніх політико-економічних умовах, судячи з публікацій європейської преси, відмовився австрійський інвестор Зігфрід Вольф. Про це офіційно оголошено в прес-релізі DCH, оприлюдненому ввечері в середу, 12 жовтня.

"Група DCH Олександра Ярославського, офіційно повідомляє про початок процесу придбання додаткової кількості акцій ПАТ "Харківський тракторний завод" (ХТЗ) у розмірі 29% статутного фонду. Мова йде про пакет, який до недавнього часу мав намір сформувати австрійський інвестор Зігфрід Вольф для досягнення цільової структури власності. За домовленістю сторін умови придбання цього пакета є конфіденційними", - сказано в поширеному DCH повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні австрійські видання опублікували заяву самого Зігфріда Вольфа, який інвестував капітал в ХТЗ раніше Олександра Ярославського і запросив того стати співакціонером.

"За останні кілька місяців Група DCH пана Ярославського і я спільно намагалися завершити операцію з придбання частки в ХТЗ. Наша мета полягала в тому, щоб відновити виробництво в ХТЗ, яке було серйозно пошкоджено і доведено до межі банкрутства безвідповідальними діями української влади. Останнім часом для мене стало очевидним, що, незважаючи на наші спільні зусилля, безпрецедентна кампанія тиску проти ХТЗ, запущена деякими українськими урядовцями, не закінчиться. Український Антимонопольний комітет відхилив клопотання DCH на схвалення придбання контрольного пакету акцій заводу три рази. Оскільки схвалення Антимонопольного комітету було передумовою для завершення мною угоди з придбання моєї міноритарної частки в ХТЗ, я можу інтерпретувати це тільки як прояв відсутності інтересу з боку української влади в залученні кращих європейських ділових практик, а також відкрите нехтування інтересами іноземних інвесторів. У світлі цього я вирішив - з жалем - не завершувати операцію з придбання міноритарного пакету акцій Харківського тракторного завода", - цитує інвестора видання FriedlNews.

Як повідомляла раніше прес-служба DCH, в цей час на заводі проводиться комплекс санаційних заходів, спрямованих на відновлення виробництва. Олександр Ярославський, власник DCH і ключовий інвестор ХТЗ, забезпечив погашення працівникам підприємства 20 млн грн заборгованості по заробітній платі, яка виникла за час спричиненого діями "силовиків" 4,5-місячного простою. Група DCH відкрила заводу кредитну лінію в розмірі 400 млн грн для фінансування робіт по запуску, низка виробничих служб почала роботу, ведеться відновлення господарських зв'язків з постачальниками і партнерами.

Нагадаємо також, що про неприпустимість тиску на підприємство раніше неодноразово заявляли українські чиновники найвищого рівня, а питання його розвитку з Олександром Ярославськомупіднімали на попередніх зустрічах посол США в Україні Джеффрі Пайєтт і нинішній Марі Йованович.

Так, на недавньому Міжнародному економічному форумі "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!" міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив: "Завод зараз не працює нормально. Ярославський придбав пакет акцій ХТЗ, він піднімає його (а для нього це "підьомна вага"), але підняти не може. Тому що третій місяць у нас знаходиться державна служба, яка задає "тисячу й одне питання". У результаті кілька тисяч людей найбільшого промислового гіганта країни змушені "простоювати"... Я думаю, що за підсумками обговорення у Президента України, яке було кілька днів тому, ми цю проблему швидко вирішимо".

Ще раніше керівництво підприємства зустрічалося з першим заступником Генерального прокурора України Дмитром Сторожуком, якому голова ГПУ Юрій Луценко доручив вивчати всі факти тиску на вітчизняний бізнес, що надходять безпосередньо від підприємців і підприємств.