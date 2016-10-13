Нові українські безпілотники "Sparrow" успішно пройшли випробування (фото)

Про це повідомила прес-служба державного концерну «Укроборонпром» з посиланням на директора держпідприємства «Спецтехноекспорт», що входить до складу концерну, Павла Барбуля.

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«Безпілотні авіаційні комплекси серії «Sparrow» вже пройшли відомчі випробування. Сподіваємося, що незабаром ці БПЛА надійдуть на дослідну експлуатацію в ЗСУ», - цитує прес-служба Барбуля.

У повідомленні вказується, що БПЛА серії «Sparrow» передають не тільки картинку досліджуваної території в онлайн режимі, а й визначають вид техніки противника та їх координати.

Також наголошується, що завдяки малим розмірам і спеціальним матеріалам ці БПЛА можуть проводити візуальну розвідку, залишаючись при цьому непоміченим як візуально, так і для радарів.

Розробником безпілотного комплексу є приватне підприємство «Спайтек».

Як повідомляв УНІАН, державний концерн «Укроборонпром» вперше представив інноваційні розробки українського військово-промислового комплексу, зокрема вітчизняні безпілотні літальні апарати, на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2016, яка проходила у Парижі у червні 2016 року.

Компанія «Спайтек» з Одеси проводить розробку і виробництво БПЛА та їх комплексів з композитних матеріалів. До структури підприємства входять ремонтний відділ, виробничий комплекс, науково-конструкторське бюро, навчальний центр. Підприємство розробило низку комплексів БПЛА з метою спостереження, проведення різних видів розвідки і моніторингу за обстановкою при проведенні військових операцій.