В Україні презентували бойовий модуль "Тайпан" (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Новий бойовий модуль "Тайпан" має технічні характеристики, які відповідають найкращим західним зразкам. А його унікальність полягає у встановленій системі безлюфтових планетарних редукторів та вентильних двигунів, що забезпечують точне наведення на ціль на будь-яких швидкостях обертання модуля.

Завдяки сучасній електроніці "Тайпан" здійснює автоматичне наведення гармати на обрані цілі, утримує озброєння в заданому положенні незалежно від зміни положення корпусу бойового автомобіля під час руху здійснює автоматичний супровід цілі.

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Також на бойовий модуль встановлена система автоматичної видачі команд наведення з урахуванням метеоумов, типу снарядів, виду озброєння, кутової швидкості і дальності цілі. Система прицілювання може налаштовуватися як відповідно до лінії стволу, так і до лінії горизонту.

"Тайпан" обладнано скорострільним двоствольним кулеметом калібру 23 мм, ефективна дальність стрільби якого сягає 1,8 км. Інші модифікації бойового модуля можуть бути обладнані кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм, а також 30 мм гранатометом з окремим вертикальним приводом. При цьому мінімальна вага бойового модуля складає лише 350 кг.

Окрім того, цей бойовий модуль можливо встановлювати не тільки на мобільні платформи, але і оснастити їм фортифікаційні споруди, наприклад блокпости, керуючи модулем дистанційно. Або взагалі використовувати його як автономну вогневу точку без подачі електроживлення, час роботи бойового модуля "Тайпан" у такому режимі становить 3 години.