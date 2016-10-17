Як повідомила прес-служба групи DCH, по завершенні угоди Олександр Ярославський сконцентрує 91,76% акцій ХТЗ.

Нагадаємо, що Зігфрід Вольф змінив свій намір вкладати капітал у розвиток ХТЗ через позицію Антимонопольного комітету України. «Останнім часом для мене стало очевидним, що, незважаючи на наші спільні зусилля, безпрецедентна кампанія тиску проти ХТЗ, запущена деякими українськими урядовцями, не закінчиться. Український Антимонопольний комітет відхилив клопотання DCH на схвалення придбання контрольного пакету акцій заводу три рази. Оскільки схвалення Антимонопольного комітету було передумовою для завершення мною угоди з придбання моєї міноритарної частки в ХТЗ, я можу інтерпретувати це тільки як прояв відсутності інтересу з боку української влади в залученні кращих європейських ділових практик, а також відкрите нехтування інтересами іноземних інвесторів», - заявив бізнесмен.

Водночас, питання відродження Харківського тракторного заводу Олександр Ярославський і його менеджери неодноразово обговорювали як з українськими політиками, так і іноземними дипломатами. За інформацією групи DCH, у червні поточного року відбулася зустріч бізнесмена з Президентом України Петром Порошенком, 13 липня з екс-послом США в Україні Джеффрі Пайеттом, а 23 вересня – з чинним послом США в Україні Марі Йованович. Крім того, керівництво ХТЗ зустрічалося з першим заступником Генерального прокурора України Дмитром Сторожуком, якому глава ГПУ Юрій Луценко доручив вивчати всі факти тиску на вітчизняний бізнес, що надходять безпосередньо від підприємців та підприємств. А на інвестиційному форумі в Харкові наприкінці вересня плани Ярославського по відновленню роботи підприємства знайшли підтримку у ключових спікерів VIII Міжнародного економічного форуму «Інновації. Харківські ініціативи!», у тому числі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як відомо, Олександр Ярославський, власник і бенефіціар групи DCH (фінанси, девелопмент, транспорт тощо), № 8 рейтингу Forbes за 2015 р. Генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012, вклав $300 млн на підготовку інфраструктури міста до турніру. Загальна сума інвестицій Ярославського в розвиток Харківського регіону становить близько $1 млрд., а по відношенню до ХТЗ бізнесмен заявив про плани вкласти у виробництво сільськогосподарської та оборонної техніки від $300 до $500 млн.