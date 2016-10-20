Чорноморський суднобудівний завод завершив ремонт сторожового корабля "Миколаїв"

Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ) завершив ремонт прикордонного сторожового корабля "Миколаїв" Державної прикордонної служби України.

Як повідомила прес-служба підрозділи холдингу Smart Maritime Group, корабель уже спущено на воду з околостапельной плити, де проводилися основні ремонтні роботи.

"Чорноморцями зроблений ремонт корпусних конструкції корабля, очищення і фарбування, ремонт гребного і рульового пристроїв, донної арматури, трубопроводів, підводного газовихлопу головного і допоміжного двигунів, охолоджувачів води і масла двигунів", - цитує прес-служба головного будівельника ЧСЗ Геннадія Чуба.

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На заводі повідомили, що після ходових випробувань корабель буде здано замовнику.

Довідка УНІАН. Чорноморський суднобудівний завод - судноверф з найбільшим технічним потенціалом в Україні. Для будівництва суден і кораблів водотоннажністю до 105 000 тонн завод має в своєму розпорядженні двома похилими стапелями "0" та "1". Поточно-позиційне виробництво спеціалізоване для серійного виробництва суден дедвейтом до 9000 тонн. Виробничі ділянки і потокова лінія будівництва суден розміщені в єдиному критому приміщенні довжиною близько 400 метрів.