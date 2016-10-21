"Нафтогаз" з 1 листопада підвищує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" з 1 листопада 2016 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 16,3% порівняно з жовтнем 2016 року – до 7 380 гривень за тисячу кубометрів з 6 343,2 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

Разом з тим, за даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 листопада будуть підвищені на 15,3% – до 8 182,8 гривні за тисячу кубометрів порівняно з 7 099,2 гривні за тисячу кубометрів місяцем раніше.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

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Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 мільйонів кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 5% порівняно з вереснем 2016 року – до 6 343 гривень за тисячу кубометрів, а також максимальні ціни – на 5%, до 7 099,2 за тисячу кубометрів.