Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 2%

Зростання промислового виробництва в Україні у вересні 2016 року в річному вираженні, порівняно з вереснем 2015 року сповільнилося до 2% з 3,4% місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, серпнем 2016 року, у вересні зафіксовано зростання промвиробництва на 4,4% після падіння на 0,8% в серпні до липня.

З початку року, за січень-вересень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва у вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - майже у 4 рази, харчової промисловості – на 8,1%, виготовленні виробів з дерева, виробництві паперу та поліграфічної діяльності – на 6%.

Найбільше зростання порівняно з серпнем 2016 року зафіксовано також у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – в 3 рази, харчової промисловості – на 26,8%, виробництві електричного обладнання – на 17,5%.

Найбільше падіння виробництва у вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 року зафіксовано у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 12,1%, видобутку металевих руд – на 9,9%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 5,3%.

Найбільше падіння виробництва порівняно з серпнем 2016 року зафіксовано у добуванні металевих руд – на 4,6%, хімічної промисловості – на 4,3%, постачання електроенергії, газу і пари – на 4,3%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні 2016 року порівняно з серпнем 2015 року зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4%, порівняно з липнем 2016 року - падіння на 0,8%. За січень-серпень порівняно з аналогічним періодом минулого року промвиробництво в Україні зросло на 2%.

2015 року порівняно з 2014 роком падіння промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, за підсумками 2016 року зростання промислового виробництва в Україні може скласти 3%.