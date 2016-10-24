Одеський припортовий завод отримав понад півмільярда гривень збитку

Одне з найбільших хімічних підприємств України - Одеський припортовий завод (ОПЗ), 99,6% акцій якого Фонд державного майна готує до повторної приватизації, у січні-вересні 2016 року отримав 560,5 мільйона гривень чистого збитку проти 205,3 мільйона гривень чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід заводу від реалізації продукції в січні-вересні 2016 року скоротився в 2,1 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,023 мільярда гривень з 8,577 мільярда гривень.

Валовий прибуток підприємства за звітний період склала 180,4 мільйона гривень, що в 7,3 рази нижче, ніж у січні-вересні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планує в кінці жовтня оголосити в офіційному виданні "Відомості приватизації" повторний конкурс з приватизації 99,6% акцій великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижче ціни, встановленої раніше Кабінетом міністрів для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

На початку серпня завод зупинив свою роботу після того, як "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць. Завод відновив свою роботу 4 жовтня після початку поставок газу "Нафтогазом". На думку голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса, кожен місяць простою генерував 7-9 мільйонів гривень збитків.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. ОПЗ в 2015 році отримав чистий прибуток у розмірі 210,9 мільйона гривень, тоді як 2014 рік компанія закінчила з 270,5 мільйона гривень чистого збитку.