Україна та Туреччина планують спільне виробництво ракет і танків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

За словами Турчинова, після останньої зустрічі з Деміром було реалізовано домовленості щодо створення спільної групи з питань координації військово-технічного співробітництва, «і група почала ефективно працювати».

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«Ми працюємо в напрямку реалізації конкретних проектів та широкого спектру задач, зокрема, у частині виробництва бронетехніки, ракетобудування, літакобудування та інших», - зазначив секретар РНБО, додавши, що українська сторона вважає перспективним напрямком співпраці створення спільних підприємств з Туреччиною, «які б займались виробництвом боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, ракетобудівництвом, танкобудівництвом, засобами зв'язку тощо».

У цьому контексті сторони обговорили питання залучення турецьких інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.

Своєю чергою Демір наголосив, що зустрічі з секретарем РНБО України «завжди завершуються реалізацією обговорюваних тем». «Координаційна група, яка була створена після нашої зустрічі, зараз плідно працює і виходить на реалізацію конкретних проектів», - зазначив він.

За словами керівника турецького оборонпрому, Туреччина зацікавлена у розвитку співробітництва з Україною у сфері оборонної промисловості. «Ми цінуємо співпрацю з Україною та зацікавлені в суттєвому розширенні взаємовигідного співробітництва», - наголосив він.

«Ми бачимо, що наші країни можуть забезпечити реалізацію багатьох масштабних проектів, що дасть велику синергію та зміцнить їх оборонний потенціал», - підкреслив Демір.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Туреччина вперше підписали угоду у сфері оборони, домовились про виробництво РЛС.