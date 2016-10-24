Найбільше українське підприємство з випуску авіадвигунів скоротило прибуток на чверть

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" у січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротило чистий прибуток на 25,8% - до 1,884 млрд грн з 2,535 млрд грн.

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Про це йдеться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід "Мотор Січі" за вказаний період знизився на 28,3% – до 7,536 млрд грн з 10,508 млрд грн. Валовий прибуток компанії скоротився на 32,4% - до 4,632 млрд грн з 6,857 млрд грн, операційний прибуток знизився в 1,8 раза – до 2,568 млрд грн з 4,631 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, підприємство "Мотор Січ" в 2015 році, порівняно з результатом 2014 року, збільшило чистий прибуток в 2,2 раза - до 3,4 млрд грн з 1,547 млрд грн.

Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Акції компанії котируються на Українській біржі і є одними зі складових її індексу UX.