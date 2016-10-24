Виробництво вантажівок в Україні скоротилося в 3 рази: за дев'ять місяців випустили 270 авто

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат) у звіті з промислового виробництва в Україні.

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Згідно з повідомленням, у вересні на українських підприємствах було випущено 35 вантажних автомобілів, що на 74% менше за показник вересня 2015 року і на 16,7% - за показник серпня поточного року.

При цьому інформацію про виробництво легкових автомобілів і автобусів Держстат не опублікував.

Імпорт грузового автотранспорту до України в січні-вересні 2016 року зріс на 46% - до 15,897 тис. одиниць, йдеться на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за дев'ять місяців до країни вантажних автомобілів становила 128,424 млн дол., що на 51% більше, ніж минулого року.

У той же час, експорт вантажного автотранспорту з України за звітний період зріс на 25% і становив 331 одиницю на загальну суму 23,58 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 31% - до 3,213 тис. одиниць.

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період впало на 16,1% - до 2,587 тис. штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося до минулорічного показника на 55,8% - до 484 штук, автобусів – на 68,9%, до 142 штук.

Імпорт легкових авто до України за 8 місяців 2016 року зріс на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 48,8 тис. штук.

За даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну в 2015 році скоротився на 41% - до 492 86 одиниць загальною вартістю понад 1 млрд дол. При цьому з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що у 3,1 раза менше, ніж у 2014 році. У грошовому вираженні автомобільний експорт був оцінений у 54,4 млн дол.