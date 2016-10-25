Одне з найбільших підприємств ракетно-космічної галузі України скоротило прибуток на третину

Одне з найбільших підприємств ракетно-космічної галузі України "Хартрон" (Харків) у січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротило чистий прибуток на 31% – до 4,3 млн грн з 6,3 млн грн.

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Згідно зі звітом компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід підприємства за вказаний період скоротився на 22% – до 2,023 млн грн, валовий прибуток становив 160 тис. проти 1,7 млн грн валового збитку за аналогічний період минулого року, а операційний збиток становив 4,3 млн грн проти 2,8 млн грн операційного прибутку за 9 місяців 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, "Хартрон" в 2015 році знизив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком у 2,7 раза – до 6,2 млн грн з 16,65 млн. грн.

Підприємство є холдинговою структурою, до складу якої входять керуюча компанія (ПАТ "Хартрон") і 10 підприємств, створених з участю керуючої компанії. Підприємства холдингу працюють в ракетно-космічній галузі, в сфері енергетики та залізничного транспорту.

Контрольний пакет акцій «Хартрону» розпорядженням Кабінету міністрів переданий в управління Державному космічному агентству України.