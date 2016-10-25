"Турбоатом" скоротив прибуток у 2 рази
Харківський завод «Турбоатом», що виробляє турбіни для електростанцій, 75,22% акцій якого належить державі, у січні-вересні 2016 року отримав 587,4 млн грн чистого прибутку, що в 2,2 раза менше, ніж за аналогічний період 2015 року.
Про це йдеться в повідомленні підприємства, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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Згідно з повідомленням, у січні-вересні поточного року компанія отримала 1,263 млрд грн чистого доходу, що на 39,2% менше за аналогічний показник у 2015 році.
Валовий прибуток заводу у звітному періоді скоротився в 2 рази в порівнянні з січнем-вереснем 2015 року – до 556,4 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, акціонери «Турбоатома» на позачергових зборах прийняли рішення про виплату дивідендів в розмірі 1,224 млрд грн.
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«Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження.
У структуру «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.
Управління державною часткою акцій ПАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.