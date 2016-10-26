Два найбільших хімічних підприємства України відзвітували про прибуток

Одне з найбільших хімічних підприємств України «Дніпроазот» у січні-вересні 2016 року збільшило чистий прибуток в 3,2 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 335,8 млн грн з 104 млн грн.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з фінансовим звітом підприємства, складеного за міжнародними стандартами фінансової звітності, за 9 місяців поточного року чистий дохід «Дніпроазоту» скоротився на 11,6% - до 3,8 млрд грн з 4,3 млрд грн.

Валовий прибуток підприємства збільшився в 1,5 раза - до 754 млн грн, а операційний зріс у 2,6 раза - до 419,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпроазот» за 9 місяців 2015 року збільшив чистий прибуток у 7,6 раза – до 104 млн грн.

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Довідка УНІАН. «Дніпроазот» (м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.) входить у п'ятірку найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, продуктів хлорної групи.

Одне з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі «Сумихімпром», 99,9% акцій якого перебуває в державній власності, в січні-вересні 2016 року скоротило чистий прибуток на 37% - до 32,6 млн грн з 51,7 млн грн в аналогічному періоді 2015 року.

Про це йдеться в звіті підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, складеним за національними стандартами фінансової звітності, чистий дохід підприємства від реалізації продукції в січні-вересні 2016 року знизився на 24,3% - до 1,5 млрд грн.

Валовий прибуток за звітний період поточного року знизилася в порівнянні з січнем-вереснем 2015 року на 47% - до 172,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Сумихімпром» в січні-червні 2016 року збільшило чистий прибуток на 64,2% - до 28,4 млн грн з 17,3 млн грн в аналогічному періоді 2015 року.

Господарський суд Сумської області у червні продовжив санацію «Сумихімпрому» на 6 місяців – до кінця 2016 року.

План санації «Сумихімпрому» передбачає збереження його цілісного майнового комплексу і робочих місць, продовження виплати податків і зборів, нарощування обсягів виробництва продукції. У той же час, даний план не передбачає участі зовнішнього інвестора, тобто підприємство залишиться в державній власності.

При цьому раніше Кабінет міністрів України погодив продаж державного пакету акцій «Сумихімпрому» до 30 листопада.

«Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.