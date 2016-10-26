Кабмін дозволив "Укроборонпрому" перераховувати менше прибутку до бюджету - 30% замість 75%

Кабінет міністрів України знизив до 30% із 75% частину чистого прибутку, яку державний оборонний концерн «Укроборонпром» повинен перераховувати до держбюджету.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Проект постанови передбачає зменшення до 30% частки чистого прибутку, яка перераховується до державного бюджету державним концерном «Укроборонпром». Зараз, ви знаєте, діє ставка 75%. Зменшення до 30% з 1 січня 2016 року», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи постанову.

За словами голови Мінфіну, прийняте рішення дасть змогу держконцерну розвивати виробництво.

«Це дозволить кошти залишити підприємству для того, аби розвивати свою діяльність», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в січні підвищив норму відрахування прибутку до державного бюджету для унітарних державних підприємств і їх об'єднань до 75%, тоді як раніше така норма була зафіксована на рівні 30% для держмонополій і 15% для інших підприємств.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більш як сотня підприємств ОПК України.