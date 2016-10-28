Найбільша в Україні газовидобувна держкомпанія оголосила тендер на буріння вартістю 13 мільярдів

Найбільша в Україні газовидобувна держкомпанія «Укргазвидобування» оголосила тендер на залучення зовнішніх підрядників на бурові роботи в Харківській та Полтавській областях у 2016-2019 роках сумарною очікуваною вартістю 13,035 млрд грн, повідомляється на сайті електронних державних закупівель Prozorro.

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Відповідно до тендерної документації, заявки на участь приймаються з 11 листопада до 2 грудня 2016 року. Сам тендер розбитий на 15 лотів очікуваною вартістю кожного від 581,3 млн грн до 1,092 млрд грн.

У прес-службі «Укргазвидобування» повідомили, що планується залучення компаній-власників сучасних верстатів з системою верхнього приводу (саме ця система допомагає прискорити швидкість буріння), які мають власні бурові бригади і надають послуги з буріння свердловин. «Основною вимогою, крім відповідного рівня технічного оснащення, є забезпечення високої швидкості організаційного і виробничого процесів під час будівництва свердловин», - відзначили в прес-службі.

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У повідомленні також наводяться слова голови «Укргазвидобування» Олега Прохоренка, який зазначив, що середній вік бурового обладнання компанії становить 23 роки, і з його допомогою свердловина буриться протягом одного-трьох років.

"За допомогою сучасних бурових верстатів такі роботи реально виконати за 4-8 місяців. Наш амбітний план "20/20" з видобутку 20 млрд куб. м газу до 2020 року неможливо здійснити без модернізації нашого обладнання і залучення висококваліфікованих підрядників з боку", - цитує Прохоренка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укргазвидобування» в 2015 році порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8%, або на 572 млн куб. м, - до 14,528 млрд куб. м з 15,1 млрд куб. м.

За підсумками першого півріччя 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,4%, або на 25,5 млн куб. м, – до 7,308 млрд куб. м.

Раніше голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко представив програму збільшення видобутку газу до 2020 року. Згідно з цією програмою, до цього терміну держкомпанія планує збільшити видобуток до 20 млрд куб. м газу. Також в рамках реалізації цієї програми компанія повинна проводити пошуково-розвідувальне та експлуатаційне буріння, операції з гідророзриву пласту та ін.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб м. природного газу – 70% від обсягу видобутку «блакитного палива» в країні. За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток компанії становив 8,9 млн грн.