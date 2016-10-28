Крюківський вагонзавод почав випуск підмітально-прибиральних машин

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) почав серійний випуск підмітально-прибиральної машини КВБЗ-4002 «Чистий шлях».

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, раніше підприємство не виробляло подібної техніки.

КВБЗ-4002 призначена для змітання, підбору сміття і прямої його завантаження в кузов самоскида. Вона може працювати як на великих транспортних магістралях, так і на міських вулицях. Ця машина може прибрати злежаний зимовий пісок, асфальт після фрезерування, щебінь після дорожніх робіт, сміття після масових заходів. Машина забезпечує безперервність прибирання при роботі з кількома самоскидами.

У нової машини регульована ширина підмітання – 2,5-3 метра за допомогою двох бічних і однієї задньої щітки. Вона може працювати на швидкості від 0,5 до 25 кілометрів на годину. Має гідравлічну систему для приводу всіх робочих елементів, систему зрошення з запасом води 500 літрів.

Дану машину Крюківський вагонзавод презентує 8-10 листопада у Києві на XIV Міжнародній спеціалізованій виставці "Комунтех-2016".

"Незабаром після виставки підмітально-прибиральна машина КВБЗ-4002 "Чистий шлях" почне працювати в міському комунальному господарстві Кременчука. Крюківський вагонобудівний завод виграв днями тендер на поставку двох різних по конструкції дорожніх прибиральних машин для рідного міста", - повідомили в прес-службі.

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Разом з тим на підприємстві не уточнили вартість нової установки і не озвучили детальні плани щодо подальших продажах.

"План виробництва формується від портфеля замовлень. До кінця року точно зробимо дві підмітально-прибиральні машини КВБЗ-4002 "Чистий шлях",- повідомили на підприємстві.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.