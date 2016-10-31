Мінекономрозвитку зберіг прогноз зростання промвиробництва цього року на 1,2%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зберіг прогноз зростання промислового виробництва в 2016 році на рівні 1,2%.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

"За підсумками 2016 року ми залишаємо наш прогноз без змін і очікуємо зростання обсягів промислового виробництва на рівні 1,2%", - йдеться в аналітичному матеріалі.

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При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що дія таких факторів, як внутрішній інвестиційний попит, компенсує дію стримуючих факторів, таких як додаткові обмеження з боку РФ. Проте вирішальну роль у зростанні промвиробництва зіграє цінова динаміка на світових товарних ринках (чорні метали, залізні руди і мінеральні добрива) і стан транспортного сполучення на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні у вересні 2016 року в річному вираженні порівняно з вереснем 2015 року сповільнилося до 2% з 3,4% місяцем раніше.

З початку року, за січень-вересень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2%.