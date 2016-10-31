50 пострілів за секунду: "Укроборонпром" представив новий бойовий модуль "Вій" (фоторепортаж, відео)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

"Вій" призначений для ураження на дальності до 2 кілометрів живої сили противника, транспортних засобів, наземних об’єктів, а також повітряних цілей на висотах до 1000 метрів. Завдяки використанню сучасних електронних систем, робота модуля здійснюється дистанційно, з можливістю використання сучасних тепловізійних прицілів.

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"Однією з головних особливостей "Вія" завдяки використанню 23-мм гармати ГШ-23 є високий темп стрільби, у 3 тис. пострілів за хвилини, тобто, у ворога за одну секунду вилітає 50 снарядів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що військові успішно випробували РЛС "Пелікан" – рухому трьохкоординатну станцію кругового огляду.