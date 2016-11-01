Суд заборонив Кабміну приймати рішення щодо передачі Юзівської площі

Про це під час прес-конференції, присвяченій реалізації проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі, сказав директор державної компанії - оператора проекту «Надра Юзівська» Віктор Назаркевич.

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«28 жовтня відбулося засідання, в результаті якого Окружний суд Києва видав ухвалу за позовом громадської організації, яким Кабміну було заборонено приймати будь-яке рішення і приймати будь-які заходи щодо відступлення частки участі компанії Yuzgaz B. V. до вирішення справи по суті», - сказав Назаркевич.

Також він повідомив, що відповідачем щодо цього судового процесу є Кабінет міністрів, а «Надра Юзівська» була залучена як третя сторона.

«Ніяких юридичних дій поки з нашої сторони (в тому числі і Кабінету міністрів – УНІАН) ще не було», - зазначив директор «Надра Юзівська».

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Присутній на прес-конференції старший партнер юридичної фірми "Астерс" Армен Хачатурян повідомив, що згідно із законом України «Про угоди Про розподіл продукції», Кабмін повинен дати свою відповідь (позитивну або негативну) для компанії-інвестора протягом 90 днів після подання відповідної заявки, а якщо відповідь не було надано, то набуває чинності принцип мовчазної згоди Кабміну на цю угоду.

«Термін мовчазної згоди закінчується завтра (2 листопада 2016 року)», - додав Хачатурян.

У той же час директор Yuzgaz B. V. Ярослав Кінах сказав, що його компанія хоче отримати не мовчазну згоду уряду, а конкретну позитивну відповідь, що знизить ризики для роботи інвестора в Україні.

Також Кінах повідомив, що його компанія не має ніякого відношення до української компанії «Юзгаз», засновником якої є народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Юхим Звягільський.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня поточного року нідерландська компанія Yuzgas B. V. виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України, де раніше планувала займатися видобутком нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell.

Yuzgas при затвердженні урядом її як учасника угоди про розподіл продукції може отримати в проекті частку в розмірі 90%, а частка держкомпанії «Надра Юзівська» скоротиться до 10% зі 100%.

На початку серпня Назаркевич повідомив, що компанія Yuzgas B. V. має намір протягом 5 років інвестувати 200 млн дол. в геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр. До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.