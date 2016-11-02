Експортери "Укроборонпрому" перерахували фіктивній фірмі 80 мільйонів – ЗМІ

Про це стало відомо з ухвал Печерського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся з низкою клопотань в рамках досудового розслідування № 12015000000000474 від 07.08.2015 року, передають "Наші гроші".

Так, слідство виявило, що в 2015-2016 роках на рахунок ТОВ "Спецпроммеханізація" надійшли кошти від державного "Спецтехноекспорту" в сумі 80 млн грн. Гроші були заплачені за нібито поставлене обладнання.

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З матеріалів суду відомо, що допитана як свідок керівник фірми сказала, що господарської діяльності не здійснювала і про використання банківського рахунку підприємства їй нічого не відомо. Вона пояснила, що стала керівником фірми за платню. Два засновники "Спецтехноекспорту" пояснили, що вони не мали печатки фірми і ніякої участі в її діяльності не брали. Також кожен з них був засновником ще 50 та 90 фірм.

ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" входить до концерну "Укроборонпром". З березня 2016 року цю держфірму очолює Павло Барбул.

Правоохоронці нині проводять декілька розслідувань щодо оборудок як "Спецтехноекспорту", так і інших підприємств "Укроборонпрому".

Після опублікування цієї інформації до «Наших грошей» надійшов лист від прес-серктаря компанії «Спецтехноекспорт». У ньому йдеться про те, що стосовно держкомпанії наразі немає жодного рішення суду, а текст побудований на суб’єктивних припущеннях слідчого. Покази номінальних представників приватного контрагента «Спецтехноекспорту» у цьому листі не коментуються:

«Жодних протиправних дій та фіктивних поставок продукції за участі ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що вивчаються в рамках діючого кримінального провадження, підприємством не було вчинено. Деталі здійснення платіжних операцій компаніями, з якими ми співпрацюємо, нам не відомі.

Звертаємо увагу, що текст опублікованої новини написано виключно на основі суб’єктивних припущень слідчого, а не на основі доведених судом фактів. Резолюція ухвали суду не має жодного відношення до ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Аналіз реєстру судових рішень свідчить, що протягом 2015-2016 років в рамках даного кримінального провадження судом було винесено 236 ухвали, однак станом на сьогодні немає жодного рішення суду. Ми регулярно допомагаємо правоохоронним органам у проведенні розслідувань правомірності здійснення тих чи інших операцій на ринку оборонної продукції України та постійно надаємо запитувані ними документи згідно законодавства. Загалом, протягом 2015-2016 років різні правоохоронні органи направити на нашу адресу сотні звернень та запитів на надання інформації та документів з питань поточної господарської діяльності підприємства, в офісі підприємства неодноразово проводилися обшуки, перевірялися складські приміщення та товари, проводились інші слідчі дії. При цьому жодних неправомірних дій з боку ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» виявлено не було.

Для уникнення подальших непорозумінь, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» підготувало звернення до Генеральної прокуратури України з проханням надати правову оцінку даній ситуації відповідно до своїх повноважень.»