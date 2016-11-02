Ділова активність у промисловості єврозони досягла дворічного максимуму

Індекс ділової активності (PMI) в промисловості єврозони зріс у жовтні порівняно з вереснем на 0,9 пункту — до 53,5 пункту, випливає з даних Markit.

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Даний показник досяг максимуму з січня 2014 року, передає RNS.

«Виробничий сектор єврозони почав зі зростання в останньому фінансовому кварталі року. Випуск продукції, нові замовлення і експортна діяльність досягли максимального зростання за останні три роки, забезпечивши стійке зростання в третьому кварталі, а також найвище зростання кількості робочих місць з середини 2011 року», — сказав старший економіст Markit Роб Добсон.

Індекс ділової активності (PMI) в промисловості Франції в жовтні 2016 року зріс до 51,8 пункту з 49,7 пункту у вересні. Агентство зазначає, що це найвищий показник з березня 2014 року.

Показник нижче 50 пунктів свідчить про спад в промисловості. Промисловий PMI Франції в жовтні подолав рівень в 50 пунктів вперше за вісім місяців.

Нагадаємо, інфляція в єврозоні досягла найвищого рівня з червня 2014 року. Споживчі ціни зросли на 0,5% в жовтні, що є найкращим показником за два роки. У вересні зростання інфляції становило 0,4%.