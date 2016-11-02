Кабмін відмовив Yuzgas в участі у проекті з видобутку сланцевого газу на сході України

Відповідне протокольне рішення зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, і його підтримали члени уряду.

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"Підтримати пропозицію міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо відмови ТОВ "Надра Юзівська" в відступленні прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл вуглеводнів у межах ділянки "Юзівська", - зачитав Гройсман. - Доручити Міненерговугілля спільно з Секретаріатом Кабміну в одноденний термін надати ТОВ «Надра Юзівська» і компанії Yuzgas B. V. письмову відмову з обґрунтуванням (рішення - УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, у середині липня поточного року нідерландська компанія Yuzgas B. V. виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України (площа розташована в Харківській і Донецькій областях), де раніше планувала займатися видобутком нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell.

Yuzgas у разі затвердження урядом її як учасника угоди про розподіл продукції могла отримати в проекті частку в розмірі 90%, а частка держкомпанії «Надра Юзівська» скоротилася до 10% зі 100%.

На початку серпня представники Yuzgas B. V. відзначали, що протягом 5 років готові інвестувати 200 млн дол. в геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі. За словами директора Yuzgas B. V. Ярослава Кінаха, його компанія мала намір залучити для проведення геологорозвідки на Юзівській площі міжнародну нафтосервісну компанію Schlumberger.