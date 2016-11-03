АМКР сплатив понад 72 мільйони гривень за порушення законодавства про охорону довкілля

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, гроші з компанії стягнуто за рішенням Дніпропетровського апеляційного господарського суду за позовом облпрокуратури через перевищення норми викидів забруднюючих речовин.

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"Сьогодні ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" сплатило державі 72 699 119 грн збитків, завданих внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин, які було стягнуто за позовом облпрокуратури. Нардепу К. Усову - плюс в карму", - зазначив Луценко.

У компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" підтвердили виконання рішення Дніпропетровського апеляційного господарського суду про виплату 72 млн грн у вигляді стягнення збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства.

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"Сьогодні ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" добровільно сплатило вказану судом суму, не чекаючи на процедуру примусового стягнення", - зазначила її прес-служба.

"ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" як законослухняна компанія виконала рішення суду. Компанія продовжує програму модернізації, направлену на зниження впливу виробничої діяльності підприємства на місто Кривої Ріг і Дніпропетровську область", - йдеться у повідомленні.