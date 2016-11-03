ЗМІ: Україна закупила продукцію для оборонки у росіян через британських посередників (відео)

Державна фірма "Укрінмаш", яка входить в концерн "Укроборонпром", закуповує продукцію російських виробників через британських посередників.

Про це йдеться в сюжеті "Слідство.інфо". Відео розміщено на каналі "Громадське телебачення" в Youtube.

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Згідно з інформацією журналістів, фірма "Укрінмаш" купувала гусеничні стрічки для військової техніки і двигуни російського виробництва для бронетранспортерів БТР 70. А постачальником виступила британська фірма Rion Assets Company LTD.

Директором британського постачальника "Укрінмашу" виявилася громадянка сейшельських островів Селма Францис.

"Показовим є те, що банківський рахунок Rion Assets Company LTD відкритий в Латвії. Це стало поширеною практикою, коли компанії, помічені в різного роду угодах і відмиванні коштів, користуються послугами латвійських банків", - наголошується в сюжеті.

Згідно з документами, які є у журналістів, на закупівлю гусеничних стрічок українським підприємством було витрачено 121 200 доларів за 20 одиниць, або 6060 доларів за штуку. На закупівлю двигунів для БТР було витрачено 160 000 доларів за 20 одиниць, тобто 8000 доларів за штуку.

"Разом з тим середня ціна за такі двигуни становить близько 2, максимум 3 тисяч доларів, а це майже в чотири рази дешевше за ті, що "Укрінмаш" купив у британської прокладки", - наголошується в сюжеті.