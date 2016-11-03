"Укроборонпром" запропонував Індонезії придбати технології будівництва літаків Ан-148

Державна компанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром" і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, запропонувала Індонезії купити у неї технології будівництва морських патрульних літаків Ан-148-300МП.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрспецекспорту", сторони провели переговори в рамках виставки оборонних технологій IndoDefence-2016.

"Заступнику командування ВМС Індонезії була запропонована можливість постачання морських патрульних літаків Ан-148-300МП з подальшою передачею технологій збирання даних літаків на одному з авіабудівних підприємств Індонезії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ВМС Індонезії висловили зацікавленість продукцією українського ОПК.

Крім того, "Укрспецекспорт" представив українські протитанкові комплекси "Скіф", РЛС "Кольчуга", авіаційні керовані ракети, а також бронетранспортери БТР-3 і БТР-4 і бронеавтомобіль "Дозор-Б".

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Як повідомляв УНІАН, державне підприємство "Антонов" та китайська компанія Aerospace Industry Corporation of China 30 серпня підписали договір про добудову другого екземпляра найбільшого в світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" і створення серійного виробництва цього літака на території Китаю за ліцензією "Антонова".

У 2014 році держпідприємство "Спецтехноекспорт" перемогло у тендері на поставку 55 БТР-4 в Індонезію. В серпні 2016 року в мережі з'явилися 4 одиниці БТР-4, які розвантажувалися в індонезійському порту.

Довідка УНІАН. Держкомпанія "Укрспецекспорт" є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва) в Україні. Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств – виробників спецтехніки.