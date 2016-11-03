На Дніпропетровщині розробили новий ракетний комплекс "Грім"

Про це 3 листопада повідомили на Павлоградському хімзаводі з посиланням на дані генерального директора заводу – головного конструктора Леоніда Шимана, повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією заводу, розробники готуються до випробувань.

Читайте такожКБ "Південне" розпочало випробування нового ракетного комплексу для армії

Як зазначив Леонід Шиман, створення "Грому" розпочалось після закриття проекту зі створення оперативно-тактичного комплексу "Сапсан" 2013-го року. На розробку нового комплексу, зазначив гендиректор, підприємство не брало коштів у держави, а залучало кредитні ресурси.

Наразі у комплексу є іноземний замовник, повідомляє гендиректор, однак розробники сподіваються, що його виробництво буде замовлене й для української армії.

"Починаючи з 2013 року, ми спільно з КБ "Південне", не беручи грошей у держави, вирішили створити оперативно-тактичний комплекс "Грім" з дальністю стрільби більшою, ніж у "Сапсана", для його подальшого експорту. Україна у свою чергу, могла б придбати цей комплекс для потреб ЗСУ у 6 разів дешевше. Оскільки проектування дослідних зразків здійснюється за рахунок коштів замовника і не вимагає бюджетних коштів, то сьогодні стоїть питання про те, щоб Міноборони України розглянуло необхідність прийняття комплексу на озброєння", – сказав Леонід Шиман.

За його словами, події у Криму та на Донбасі продемонстрували необхідність наявності в української армії високоточного озброєння.

"У світлі останніх подій, з'явилася можливість використовувати наш науково-технічний потенціал для створення нових видів озброєння, пов'язаних з оперативно-тактичним ракетами. Це озброєння дозволяє попереджувати напад агресора з-за кордону, вражаючи будь-які техногенні об'єкти, які знаходяться, в тому числі й на його території. З вересня ми активно продовжуємо роботу, заповнюємо двигуни так, щоб в грудні вони пішли на стендові і льотні випробування", – повідомив Шиман.