Суд став на сторону промисловості: ряд рішень НКРЕКП про підвищення тарифів відхилені

Окружний адміністративний суд Києва за результатами розгляду позову Української асоціації виробників феросплавів та Нікопольського заводу феросплавів, визнав недійсними постанови про підвищення тарифів на електроенергію для промислових споживачів, які були прийняті Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у квітні, травні і червні 2016 року.

Про це йдеться в постанові суду від 17 жовтня 2016 року, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Визнати недійсними повністю постанови НКРЕКП від 28 квітня 2016 року "Про встановлення на травень 2016 року єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України (для промисловості – УНІАН)", від 24 травня "Про встановлення на червень 2016 року єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України", від 24 червня "Про встановлення на липень 2016 року єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України", - йдеться в постанові суду.

Також повідомляється, що третьою стороною в цьому судовому процесі виступили "Запорізький завод феросплавів", "Марганецький ГЗК", "Орджонікідзевський ГЗК", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Донецькобленерго" і "Київенерго".

"Позивачі зазначають, що при прийнятті рішень НКРЭКУ були допущені порушення принципу недискримінаційного ціноутворення, принципу гласності та відкритості процедур прийняття регуляторних актів... Прийнятими рішеннями відповідач (НКРЕКП - УНІАН) перевищив гранично допустиму величину підвищення тарифу на постачання електричної енергії", - повідомляється в постанові.

Також зазначається, що згідно норм "Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення (промисловості – УНІАН)", щомісячний рівень підвищення тарифів не може перевищувати 5%.

Разом з тим, за інформацією постанови суду, комісія підвищувала тарифи в травні-липні 2016 року більш ніж на 5%, наприклад, на 5,2% або 6%.

Читайте такожКабмін створив Національний комітет промислового розвитку

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2016 року НКРЕКП прийняла рішення про підвищення тарифів для промислових споживачів на травень 2016 року до 130,7 коп. за 1 кВт-год (для споживачів першого класу напруги) і 168,5 коп/кВт-год (для другого класу).

У липні тарифи для промисловості знову зросли - до 143,7 коп/кВт-год і 182,3 коп/кВт-год залежно від класу напруги.

Також з 1 липня НРКЕКП підвищувала оптово-ринкову ціну електроенергії до 1,358 грн/кВт-год, хоча раніше передбачалося її підвищення тільки до 1,280 грн. На думку експертів, такий крок призвів до істотнішого подорожчання електроенергії для промисловості.

За словами екс-члена комісії і експерта на ринку Андрія Геруса, дії комісії по підвищенню промислових тарифів може призвести до подальшого зростання тарифів для населення.